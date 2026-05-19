Казахстанец показал спрятанное среди гор озеро с трагическим прошлым

Озеро имеет природное происхождение — его образовала огромная горная осыпь, перекрывшая ущелье тысячи лет назад. Вода в озере очень холодная даже летом, так как питается горными реками и таянием ледников. Рядом находится город Иссык, известный также находкой «Золотого человека» — сакского воина, обнаруженного в Иссыкском кургане.