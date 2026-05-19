Казахстанец показал спрятанное среди гор озеро с трагическим прошлым

Автор напомнил, что в 1963 году мощный сель прорвал природную плотину и практически уничтожил озеро. Поток прошел вниз по долине, затронув и город Иссык.
Сегодня озеро восстановилось, но история этого места до сих пор напоминает о силе природы.
Сейчас, как отмечает казахстанец, это место притягивает своей тишиной, бирюзовой водой и атмосферой настоящей горной сказки.
«Говорят, здесь особенно чувствуется сила природы — одновременно красивая и непредсказуемая», — сказано в описании к серии снимков озера.
Комментаторы под постом решили поделиться своими эмоциями:
Иссыкское озеро — одно из самых известных горных озер Казахстана, расположенное примерно в 70 км от Алматы, в ущелье Заилийского Алатау на высоте около 1750 метров над уровнем моря. Озеро славится бирюзовой водой, хвойными лесами и живописными горами вокруг.
Вот несколько интересных фактов о нем:
Озеро имеет природное происхождение — его образовала огромная горная осыпь, перекрывшая ущелье тысячи лет назад. Вода в озере очень холодная даже летом, так как питается горными реками и таянием ледников. Рядом находится город Иссык, известный также находкой «Золотого человека» — сакского воина, обнаруженного в Иссыкском кургане.
