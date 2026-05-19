Казахстанец показал спрятанное среди гор озеро с трагическим прошлым

Видеомейкер из Казахстана Ержан Акимбек показал одно из самых красивых мест страны, спрятанное среди гор Заилийского Алатау — Иссыкское озеро, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Автор напомнил, что в 1963 году мощный сель прорвал природную плотину и практически уничтожил озеро. Поток прошел вниз по долине, затронув и город Иссык.

Сегодня озеро восстановилось, но история этого места до сих пор напоминает о силе природы.

Сейчас, как отмечает казахстанец, это место притягивает своей тишиной, бирюзовой водой и атмосферой настоящей горной сказки.

«Говорят, здесь особенно чувствуется сила природы — одновременно красивая и непредсказуемая», — сказано в описании к серии снимков озера.

Комментаторы под постом решили поделиться своими эмоциями:

Озеро очень красивое, а цвет воды — это вообще отдельная песня. В каком красивом месте мы живем. Волшебная красота. Красота неописуемая. Оно похоже на сердце. Самое красивое озеро.

Иссыкское озеро — одно из самых известных горных озер Казахстана, расположенное примерно в 70 км от Алматы, в ущелье Заилийского Алатау на высоте около 1750 метров над уровнем моря. Озеро славится бирюзовой водой, хвойными лесами и живописными горами вокруг.

Вот несколько интересных фактов о нем:

Озеро имеет природное происхождение — его образовала огромная горная осыпь, перекрывшая ущелье тысячи лет назад. Вода в озере очень холодная даже летом, так как питается горными реками и таянием ледников. Рядом находится город Иссык, известный также находкой «Золотого человека» — сакского воина, обнаруженного в Иссыкском кургане.

5 мая 2026 года мы рассказывали, когда в Алматы начнется купальный сезон и где разрешено купаться.