Казахстанцам за рубежом сделали важное разъяснение по пенсиям

Суд напомнил, что пенсионные выплаты связаны прежде всего с достижением определенного возраста и социальной уязвимостью человека, а не с тем, где именно он живет. В Конституционном суде подчеркнули, что гражданин Казахстана не обязан постоянно проживать в стране, чтобы иметь право на назначение и получение государственной базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту, если соблюдены остальные требования закона.