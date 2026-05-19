Казахстанцам за рубежом сделали важное разъяснение по пенсиям

Конституционный суд Казахстана рассмотрел нормы Социального кодекса, связанные с пенсионными выплатами гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы страны. Поводом стало обращение жительницы Восточно-Казахстанской области, которая посчитала, что действующие нормы фактически делают постоянное проживание в Казахстане обязательным условием для получения базовой пенсии и выплат по возрасту.
Суд напомнил, что пенсионные выплаты связаны прежде всего с достижением определенного возраста и социальной уязвимостью человека, а не с тем, где именно он живет. В Конституционном суде подчеркнули, что гражданин Казахстана не обязан постоянно проживать в стране, чтобы иметь право на назначение и получение государственной базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту, если соблюдены остальные требования закона.
При этом отдельные нормы Социального кодекса предусматривают прекращение выплат после выезда на постоянное место жительства за границу. Однако, как пояснил суд, это касается только тех случаев, когда такое требование изначально применялось при назначении выплат.
Также в суде рассмотрели положения правил пенсионного обеспечения, касающиеся подтверждения соответствия требованиям закона. Их признали соответствующими Конституции, но уполномоченному органу рекомендовали уточнить формулировки документа.
По итогам проверки Конституционный суд признал спорные нормы соответствующими Конституции в указанном толковании.