Ограничения на посещение лесов сохраняются в пяти областях Беларуси

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Ограничения на посещение лесов из-за риска пожаров сохраняются в пяти областях Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

Самая напряженная обстановка сложилась в Гродненской области, где третий класс пожарной опасности действует в Гродненском, Дятловском, Зельвенском, Ивьевском, Кореличском, Мостовском, Новогрудском, Слонимском и Щучинском районах. Из-за риска пожаров там введены ограничения на посещение лесов.

В Брестской области восемь районов под ограничениями, среди них Барановичский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Лунинецкий, Ляховичский, Пинский и Столинский.

В Минской области шесть районов окрашены на карте желтым цветом — Березинский, Воложинский, Дзержинский, Минский, Пуховичский и Червенский, это значит, что там также введены ограничения на посещение лесных угодий.

В Витебской области два таких района — Лепельский и Чашникский, а в Могилевской — один (Мстиславский).

Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми.

Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В этих случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.