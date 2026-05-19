Иран разработал тактические шаги на случай повторения атаки США

В Иране заявили, что у страны нет проблем в обороноспособности.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран разработал свежие тактические меры на случай, если США вновь нанесут удар по республике. Эти действия станут ответом на возможную агрессию со стороны Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский военный источник.

«Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем», — уточнил собеседник агентства.

Ранее телеканал CNN сообщил о подготовке Пентагоном списка целей для ударов по иранской территории. Это должно произойти в том случае, если действующий президент США Дональд Трамп прикажет возобновить атаки на страну.

Американский лидер уже призвал иранское руководство поторопиться с заключением сделки с США. Трамп тогда заявил, что в этом вопросе время имеет решающее значение.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше