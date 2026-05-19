Свердловским многодетным семьям пересчитают размер пособия

Изменения коснутся тех, чей доход превышал 10% — с 22 мая таким семьям будут назначены выплаты. Автоматический пересмотр заявлений начнут в конце мая.
— Заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение трех месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие, — сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Свердловской области.
Назначение пособий с учетом изменений по заявлениям, поданным в период с января по 22 мая 2026 года, будут производиться за прошлое время. К примеру, если семья получила отказ в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля.
Отмечается, что пособие устанавливается в размере 50% от величины прожиточного минимума на ребенка — в Свердловской области эта сумма составляет 18 750 рублей.