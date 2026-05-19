Свердловским многодетным семьям пересчитают размер пособия

— Заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение трех месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие, — сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Свердловской области.