В Башкирии выбрали лучшие школьные столовые

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026» прошел в Стерлитамаке на базе полилингвальной многопрофильной гимназии № 1. В финале встретились 9 команд из разных муниципалитетов республики.

Источник: пресс-служба | минторг РБ

Участникам предстояло пройти три тура: домашнее задание — тематический стол «Школьное питание 3.0», квест-практикум «Безопасный пищеблок» и блиц-турнир «Три вопроса родителей».

По итогам соревнований, в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника» победила Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся, сообщили в региональном минторге.

В номинации «Лучшая столовая городской школы» первого места удостоена школа № 8 Белорецка. Среди сельских школьных столовых лучшей признана школа № 3 села Бижбуляк Бижбулякского района.

Специальным дипломом «За современный, креативный подход в общественном питании» Ассоциация кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана отметила школу № 22 из Октябрьского.

Стоит отметить, что победители финала представят республику на всероссийском этапе конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026».