Нижегородцам рассказали, стоит ли опасаться покупать клубнику в мае

Современные технологии по выращиванию клубники строго соблюдаются, так что содержание нитратов в ранней ягоде не такое уж большое — оно в норме. Поэтому не стоит опасаться покупать клубнику уже в мае, сказал в беседе с aif.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
Если речь идет о качественной продукции, ранний урожай ягоды не представляет никакой опасности для здоровья. Специалист отметил: мониторинг показывает, что клубнику (садовую землянику) выращивают в соответствии с технологиями. Причем в зависимости от сорта, ягода может выращиваться в теплицах круглый год.
«В плане содержания нитратов всё более-менее нормально. Так что этого опасаться не надо. Большая часть ягоды выращена в специальных теплицах, а также поступает из-за границы — из Турции, Узбекистана, Таджикистана и даже Китая, причем качество импорта вполне нормальное», — сказал Туманов.