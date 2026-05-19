Двое подростков устроили стрельбу в исламском центре в Калифорнии

Стрельба произошла в исламском центре в районе Клермонт в Сан-Диего, штат Калифорния, сообщает NBC News.

Источник: РБК

По данным телеканала, ее устроили двое подростков — 17 и 19 лет, они смертельно ранили трех человек, включая охранника, который пытался задержать стрелков.

Всего погибших пятеро, среди них и оба нападавших. Их тела нашли в машине рядом с местом ЧП. Следователи отмечают, что ни один из полицейских не применял огнестрельное оружие.

Власти расследуют возможный мотив и рассматривают случившееся как «преступление на почве ненависти».

Имам исламского центра заявил, что все находившиеся внутри люди сейчас в безопасности.

После стрельбы департамент полиции Лос-Анджелеса проинформировал, что усилит патрулирование мечетей, исламских центров и других культовых сооружений округа.

