Минтруда назвало белорусам пять типичных ошибок при оформлении отпуска

Министерство труда и социальной защиты назвало белорусам пять типичных ошибок при оформлении отпуска.
Одной из типичных ошибок является отсутствие графика отпусков, который обязателен для всех нанимателей, в том числе для ИП и ЧУП. Как правило, график утверждается не позднее 5 января. Его необходимо согласовать с профсоюзом (если есть), в случае, когда подобное предусмотрено коллективным договором.
Первыми даты отпуска имеют право выбирать матери двух и более детей до 14 лет, родители детей-инвалидов, несовершеннолетние, чернобыльцы и так далее.
Еще одна из ошибок — отпуск не был оформлен приказом. В Минтруда обращают внимание, что предоставление отпуска должно быть оформлено приказом. Сотрудник должен быть ознакомлен с приказом под роспись.
Кроме того, ошибкой является и то, что работник не отдыхает ежегодно. Рабочий год, подчеркивают в ведомстве, не равен календарному году. При этом отсчет осуществляется с даты приема на работу. Для сотрудника обязательны минимум 14 дней отпуска каждый год.
«Перенос возможен только с согласия работника (кроме несовершеннолетних и тех, кто трудится во вредных и/или опасных условиях труда, — им полный отпуск ежегодно)», — уточнили в Минтруда.
Нарушением считается и поздняя выплата отпускных. Согласно графику, отпускные должны выплатить не позднее, чем за два календарных дня до отпуска. Если же вне графика, то это должно быть сделано не позднее двух рабочих дней с начала отпуска и при согласии сотрудника.
Незаконный отзыв из отпуска также является нарушением. Работника можно отозвать лишь по инициативе нанимателя и с согласия сотрудника. Вместе с тем нельзя отзывать несовершеннолетних, работников с вредными условиями.
