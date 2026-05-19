Красноярские школьники стали победителями всероссийских соревнований по подводной робототехнике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ученики лицея № 7 Железнодорожного района Красноярска стали победителями и призерами XII Всероссийских соревнований по подводной робототехнике.
Финал прошел во Владивостоке на базе Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. В соревнованиях приняли участие 28 команд из 7 регионов страны.
Красноярский край представила сборная команда лицея. В категории Navigator первое место заняла команда Small Ducks.
В категории Ranger второе место завоевали «Морские котики». В категории Scout бронзовыми призерами стала команда «Мидии».
Еще одна красноярская команда — «Вверх!» — получила специальную номинацию «Инновационная плавучесть» в категории Scout.