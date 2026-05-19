Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские школьники стали победителями всероссийских соревнований по подводной робототехнике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ученики лицея № 7 Железнодорожного района Красноярска стали победителями и призерами XII Всероссийских соревнований по подводной робототехнике.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ученики лицея № 7 Железнодорожного района Красноярска стали победителями и призерами XII Всероссийских соревнований по подводной робототехнике.

Финал прошел во Владивостоке на базе Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. В соревнованиях приняли участие 28 команд из 7 регионов страны.

Красноярский край представила сборная команда лицея. В категории Navigator первое место заняла команда Small Ducks.

В категории Ranger второе место завоевали «Морские котики». В категории Scout бронзовыми призерами стала команда «Мидии».

Еще одна красноярская команда — «Вверх!» — получила специальную номинацию «Инновационная плавучесть» в категории Scout.