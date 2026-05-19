Инженеры из Хабаровска стали жертвами мошенничества

Две жительницы Хабаровска, 26 летняя и 41 летняя инженеры, перевели мошенникам порядка 7 млн 500 тыс. рублей, поверив рекламе виртуальных бирж, сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Женщины узнали о возможности инвестирования в различные проекты и криптовалюту из интернет рекламы. Они связались с лицами, представлявшимися менеджерами виртуальной биржи и представителями биржи. По их указаниям потерпевшие пополняли так называемые брокерские счета.
Чтобы вложить средства, женщины оформляли крупные банковские займы, а также занимали деньги у родственников и знакомых. Общая сумма потерь составила 7 млн 500 тыс. рублей. После того как потерпевшие потребовали возврата средств, мошенники прекратили с ними любое общение.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество» и проводят следственные действия для установления местонахождения и задержания подозреваемых.
