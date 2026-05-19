«Идет работа над составом»: гендиректор омского «Авангарда» высказался о поражении

«Так до сих пор и не отошёл. По опыту знаю, что притупить эту боль всё-таки можно, время поможет, будни заполнят новые вызовы и дела. Но как только будут попадаться артефакты этого мая, фотографии, видео, чьи-то слова и прочее подобное, будет снова резко щемить в сердце и сжиматься душа», — пишет Герман Чистяков.
Гендиректор «Авангарда» добавил, что хотя другие команды ещё продолжают сезон, омская команда уже готовится к новому — идёт работа над составом, рисуется форма, а у болельщиков есть время отдохнуть перед возвращением команды в игру.
"Клуб уже живёт новой фазой, идёт работа над будущим составом, рисуется новая форма, формируется бюджет и так далее.
В этой цикличности и есть наше спасение, тех, кто живёт и работает в спорте. Завтра будет новый день, новый сезон, новые надежды. Мои читатели, наши болельщики, переведите пока дух, отдохните, мы скоро вернёмся. Вернёмся сильнее, опытнее — как минимум на этот тяжёлый урок мая 2026", — сказал Герман Чистяков.
Напомним, 6 мая 2026 года «Авангард» завершил борьбу за Кубок Гагарина, проиграв решающий седьмой матч полуфинала ярославскому «Локомотиву». Игра завершилась после шайбы Максима Березкина во втором овертайме.
Ранее «СуперОмск» рассказывал, контракты каких игроков «Авангарда» истекают уже в этом сезоне.