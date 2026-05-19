Главные новости к утру 19 мая 2026 года

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ попросили Соединенные Штаты отсрочить атаку на Иран на 2 или 3 дня. Он добавил, что ждет от Ирана письменного заверения в том, что страна отказывается от создания ядерного оружия.