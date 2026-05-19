Главные новости к утру 19 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 мая 2026.
Стало известно, сколько США потратили на операцию в Иране
По данным портала Iran War Cost Tracker, расходы США на военную операцию в Иране превысили $85 млрд за 79 дней ведения боевых действий. Ранее и. о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст заявлял, что Вашингтон израсходовал на военную операцию против Тегерана около $29 млрд.
Трамп сделал заявления о ядерном оружии Ирана и о переносе атаки
В Иране предупредили, что ответят на любую новую атаку США
У Каллас случилась новая истерика из-за России
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны, сотрудничающие с Россией и Ираном, будут лишаться финансирования ЕС и должны проявлять гибкость, чтобы можно было «перестроить взаимодействие». Издание Euractiv отмечает, что Каллас не уточнила, о каких именно «гибких условиях» идет речь.
После атаки БПЛА на Ярославль в городе перекрыли выезд в направлении Москвы
Ярославская область подверглась налету беспилотников. Выезд из города в направлении Москвы временно закрыли. В результате атаки дронов был поврежден промышленный объект. Пострадавших нет. Всего в ночь на 19 мая средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских БПЛА над 19 регионами РФ и Азовским морем.