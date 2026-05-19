Открытки на Вознесение Господне 2026. Светлые картинки и душевные пожелания

Вознесение Господне — один из 12 главных праздников в христианском календаре. Он отмечается на сороковой день после Пасхи, всегда в четверг. В 2026 году дата празднования выпадает на 21 мая.
Вознесение знаменует собой завершение земного служения Иисуса Христа. Через 40 дней после своего Воскресения (Пасхи) Спаситель собрал учеников на Елеонской горе близ Иерусалима, благословил их и вознёсся на небо, пообещав всегда невидимо присутствовать среди верующих.
Ищете, как душевно поздравить близких с великим православным праздником? Сайт perm.aif.ru подготовил красивые открытки и душевные пожелания с Вознесением Господним. Подарите внимание и тепло родителям, друзьям и коллегам. Картинки можно скачать бесплатно: для этого нужно выбрать понравившееся изображение и нажать на красную кнопку «Скачать» под ним.