«Минскэнерго» объяснило появление черного дыма над ТЭЦ в Молодечно

«Минскэнерго» назвало причины появления черного дыма над ТЭЦ в Молодечно.

Источник: телеграм-канал «Минскэнерго»

«Минскэнерго» объяснило появление черного дыма над мини-ТЭЦ в Молодечно в понедельник, 18 мая.

На указанном объекте проводится реконструкция газорегуляторного пункта. В связи с указанным, на теплоисточнике временно в качестве топлива используют мазут.

«Выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой либо неисправности», — уточнили в «Минскэнерго».

И заверили, что мини-ТЭЦ работает в штатном режиме. Сбоев или каких-либо аварийных ситуаций зафиксировано не было. Распространение темного дыма было кратковременным. Ситуация, отмечают в организации, не оказала негативного влияния на качество воздуха, не представляла угрозы для здоровья жителей. За всеми параметрами работы станции постоянно следят специалисты.