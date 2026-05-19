«Минскэнерго» объяснило появление черного дыма над ТЭЦ в Молодечно

«Минскэнерго» объяснило появление черного дыма над мини-ТЭЦ в Молодечно в понедельник, 18 мая.
На указанном объекте проводится реконструкция газорегуляторного пункта. В связи с указанным, на теплоисточнике временно в качестве топлива используют мазут.
«Выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой либо неисправности», — уточнили в «Минскэнерго».
И заверили, что мини-ТЭЦ работает в штатном режиме. Сбоев или каких-либо аварийных ситуаций зафиксировано не было. Распространение темного дыма было кратковременным. Ситуация, отмечают в организации, не оказала негативного влияния на качество воздуха, не представляла угрозы для здоровья жителей. За всеми параметрами работы станции постоянно следят специалисты.