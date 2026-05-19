Работников скорой помощи ударили и укусили во время работы в Нижнем Новгороде

Медики прибыли на вызов на улицу Сергея Есенина.

Выезд на улицу Сергея Есенина в Нижнем Новгороде закончился травмами для работников скорой помощи. О групповом несчастном случае с медиками ГБУЗ НО ССМПНН рассказали в Гострудинспекции региона.

Ночью 17 мая скорая помощь прибыла на вызов в Канавинский район. Там на санитара напала пациентка и ударила его головой в лицо. Досталось и фельдшеру — его укусил человек.

Причины, побудившие людей напасть на сотрудников сферы здравоохранения, пока не установлены. В ситуации предстоит разобраться специалистам.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кстовском районе работник погиб во время откачки воды. Причина — удар током.