Работников скорой помощи ударили и укусили во время работы в Нижнем Новгороде

Выезд на улицу Сергея Есенина в Нижнем Новгороде закончился травмами для работников скорой помощи. О групповом несчастном случае с медиками ГБУЗ НО ССМПНН рассказали в Гострудинспекции региона.
Ночью 17 мая скорая помощь прибыла на вызов в Канавинский район. Там на санитара напала пациентка и ударила его головой в лицо. Досталось и фельдшеру — его укусил человек.
Причины, побудившие людей напасть на сотрудников сферы здравоохранения, пока не установлены. В ситуации предстоит разобраться специалистам.
