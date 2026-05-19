В ЕАО похитили девушку и увозили в Хабаровск, машину остановила Росгвардия

В Еврейской автономной области Росгвардия получила срочную ориентировку: в автомобиле трое человек насильно удерживали девушку. Информацию в дежурную часть передала родственница пострадавшей — она сообщила, что девушку увезли от территории развлекательного заведения в неизвестном направлении, сообщаетпресс-служба УФС Росгвардии по ЕАО.
После поступления сигнала наряд вневедомственной охраны сразу начал проверку возможных маршрутов движения машины. Автомобиль, подходящий под ориентировку и направлявшийся в сторону Хабаровск, удалось остановить в районе населённого пункта Николаевка.
По данным Росгвардии, в салоне находились трое граждан, которые, предположительно, удерживали девушку против её воли.
Все участники инцидента переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего уточняются.