В ЕАО похитили девушку и увозили в Хабаровск, машину остановила Росгвардия

Сообщение о происшествии поступило от родственницы, машину задержали в Николаевке.

В Еврейской автономной области Росгвардия получила срочную ориентировку: в автомобиле трое человек насильно удерживали девушку. Информацию в дежурную часть передала родственница пострадавшей — она сообщила, что девушку увезли от территории развлекательного заведения в неизвестном направлении, сообщаетпресс-служба УФС Росгвардии по ЕАО.

После поступления сигнала наряд вневедомственной охраны сразу начал проверку возможных маршрутов движения машины. Автомобиль, подходящий под ориентировку и направлявшийся в сторону Хабаровск, удалось остановить в районе населённого пункта Николаевка.

По данным Росгвардии, в салоне находились трое граждан, которые, предположительно, удерживали девушку против её воли.

Все участники инцидента переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего уточняются.