На содержание дорог на Дону потратят более 4,5 млрд рублей

В обязанности победителя тендера входит обеспечение круглогодичного безопасного движения и сохранности дорожного имущества, фиксация ДТП с присутствием на месте происшествия, организация круглосуточного дежурства в зимний период, во время праздников и чрезвычайных ситуаций с ежедневным информированием заказчика о состоянии дорог и паводковой обстановке. Подрядчик обязан вести журнал работ, предоставлять паспорта материалов и отчётность, ежемесячно сообщать об изменениях на дорогах (интенсивность движения, проводимые работы, состояние коммуникаций) с внесением данных в техпаспорта. При ЧС и разрушении дорог необходимо оперативно направлять технику и персонал, согласовывать меры. Кроме того, подрядчик должен проводить очистку и противогололёдную обработку мостов, устранять деформации дорожного покрытия, а при необходимости — вводить временные ограничения движения с согласованием и информированием заказчика и ГИБДД.