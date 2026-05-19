На содержание дорог на Дону потратят более 4,5 млрд рублей

В Ростовской области на содержание региональных и муниципальных дорог планируют выделить свыше 4,5 миллиарда рублей: в мае на сайте госзакупок появились четыре тендера от Министерства транспорта региона. Подрядчику предстоит обслуживать более 7,6 тысячи километров дорог в различных муниципалитетах с 1 июля 2026‑го по 17 августа 2027 года.
В обязанности победителя тендера входит обеспечение круглогодичного безопасного движения и сохранности дорожного имущества, фиксация ДТП с присутствием на месте происшествия, организация круглосуточного дежурства в зимний период, во время праздников и чрезвычайных ситуаций с ежедневным информированием заказчика о состоянии дорог и паводковой обстановке. Подрядчик обязан вести журнал работ, предоставлять паспорта материалов и отчётность, ежемесячно сообщать об изменениях на дорогах (интенсивность движения, проводимые работы, состояние коммуникаций) с внесением данных в техпаспорта. При ЧС и разрушении дорог необходимо оперативно направлять технику и персонал, согласовывать меры. Кроме того, подрядчик должен проводить очистку и противогололёдную обработку мостов, устранять деформации дорожного покрытия, а при необходимости — вводить временные ограничения движения с согласованием и информированием заказчика и ГИБДД.
Финансирование распределено по двум крупным лотам: более 1,19 миллиарда рублей выделят на дороги в Азовском, Аксайском, Кагальницком, Куйбышевском, Матвеево‑Курганском, Мясниковском, Неклиновском, Октябрьском, Родионово‑Несветайском, Усть‑Донецком районах, а также в Азове, Батайске, Новошахтинске и Ростове‑на‑Дону; 926 миллионов рублей — на содержание дорог в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах и в Каменске‑Шахтинском.
Традиционно работами по содержанию и ремонту дорог в регионе занимаются ООО «Т‑Транс», ООО «РостовАвтоДор» и государственное АО «Региональные Дороги».