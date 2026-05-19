ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

«В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение “ВТБ Онлайн”. Это безопасно, быстро и без комиссии. А благодаря безвизовому въезду миллионы путешественников смогут оценить комфорт расчетов в любом городе Китая», — отметила первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.