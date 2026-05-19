ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

Источник: РБК

Розничные клиенты ВТБ теперь могут оплачивать товары и услуги в Китае по QR-коду через мобильное приложение «ВТБ Онлайн». Сервис работает по всей территории КНР, сообщила РБК пресс-служба банка.

Пользователю достаточно навести камеру смартфона на QR-код, представленный на кассовом чеке или терминале. Списание средств происходит в рублях, при этом банк осуществляет автоматическую конвертацию в юани по выгодному внутреннему курсу.

За проведение транзакций комиссия не взимается, лимит одной операции — до 70 тыс. руб.

Запуск сервиса обусловлен спецификой китайского рынка, где цифровые платежи доминируют в расчетах.

«В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение “ВТБ Онлайн”. Это безопасно, быстро и без комиссии. А благодаря безвизовому въезду миллионы путешественников смогут оценить комфорт расчетов в любом городе Китая», — отметила первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Ранее ВТБ уже реализовал аналогичный функционал во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане, до конца текущего года география использования QR-оплаты будет расширена до десяти стран.

