Маск пообещал оспорить решение суда по иску к OpenAI и Сэму Альтману

Маск пообещал оспорить решение суда присяжных, признавших OpenAI и Сэма Альтмана невиновными по обвинениям в «краже благотворительности».

Источник: РБК

Миллиардер Илон Маск намерен оспорить решение калифорнийского суда об отмене иска к компании OpenAI и ее руководителю Сэму Альтману о незаконном обогащении. Об этом сообщает CNBC.

Маск и его адвокаты заявили, что будут обжаловать решение в Апелляционном суде 9-го округа США. Маск назвал решение жюри присяжных «формальностью, связанной с календарем».

«Для тех, кто внимательно следил за ходом дела, не секрет, что Альтман и [соучредитель OpenAI Грег] Брокман действительно обогатились, присвоив себе благотворительную организацию. Вопрос только в том, КОГДА они это сделали!» — написал он в X.

CNBC пишет, что Илон Маск мог подать аппеляцию по решению присяжных судей сразу после вынесения решения, однако судья выразила скептицизм, отметив, что готова отклонить апелляцию Маска «на месте».

Ранее, 18 мая, суд присяжных признал как Альтмана и Брокмана, так и компанию OpenAI невиновными по всем пунктам обвинения. Присяжные вынесли вердикт менее чем за два часа после начала совещания.

Маск обвинял стартап и его руководство в отклонении от их первоначальной миссии — безвозмездно приносить пользу человечеству — и «краже благотворительности».

OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая лаборатория. Среди ее основателей были Илон Маск, Сэм Альтман, Грег Брокман и Илья Суцкевер. Маск вложил в OpenAI около $38 млн в рамках финансирования. Коммерческое рыло стартапа появилось в 2019 году для привлечения дополнительного капитала и покупки вычислительных мощностей.

Илон Маск потребовал отстранения Альтмана и Брокмана от управления компанией, а также выплаты $150 млрд в пользу некоммерческого крыла OpenAI. Стартап, в свою очередь, обвинил Маска в том, что он сам хотел создать коммерческую структуру вокруг компании для контроля за ее деятельностью.

