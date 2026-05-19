Силы ПВО ночью сбили 315 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Российские силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили над российскими регионами и Азовским морем 315 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Так, ПВО ночью перехватила дроны ВСУ самолетного типа над Брянской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Тверской и Ярославской областями.
Кроме того, дроны были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
Украинские БПЛА были нейтрализованы дежурными силами ПВО, все аппараты были самолетного типа.