Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лерчек и Артёмчек сбагрили недостроенный роскошный особняк юристу за ₽870 млн

Блогерша Валерия Чекалина вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным избавились от своего недостроенного особняка в элитном посёлке «Агаларов Эстейт» почти за миллиард рублей. Об этом сообщают источники SHOT.

Источник: Life.ru

Сделка стала возможной после того, как Чекалина погасила долг перед ФНС в размере 175 млн рублей — до этого любые операции с недвижимостью были заблокированы. Новый владелец — 41-летний столичный адвокат Владимир Х., управляющий в юридическом бюро и владелец компании, работающей в сфере права. Ранее он владел лишь 63‑кв. м квартирой на севере Москвы, оценённой в 20 млн рублей.

Особняк площадью 2200 кв. м возведён по проекту известного дизайнера (имя держится в секрете) и расположен на участке в 56 соток. Дом будет включать бассейн, кинотеатр, кальянную и массажную, две кухни, гостиную площадью 300 кв. м и отдельное жильё для персонала. Изначально за объект просили 810 млн рублей, однако цена вскоре поднялась до 870 млн.

Юристы отмечают, что переоформление недвижимости носит скорее формальный характер и направлено на защиту особняка от банкротства и возможных юридических сложностей.

Блогерше Валерии Чекалиной ранее диагностировали рак желудка IV стадии с метастазами, сообщал Life.ru. Заболевание не удалось выявить своевременно из‑за того, что она находилась под домашним арестом. В настоящее время Лерчек проходит комплексное лечение, включающее химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Несмотря на тяжёлое состояние, она старается сохранять активный образ жизни.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше