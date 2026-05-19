Лерчек и Артёмчек сбагрили недостроенный роскошный особняк юристу за ₽870 млн

Сделка стала возможной после того, как Чекалина погасила долг перед ФНС в размере 175 млн рублей — до этого любые операции с недвижимостью были заблокированы. Новый владелец — 41-летний столичный адвокат Владимир Х., управляющий в юридическом бюро и владелец компании, работающей в сфере права. Ранее он владел лишь 63‑кв. м квартирой на севере Москвы, оценённой в 20 млн рублей.
Особняк площадью 2200 кв. м возведён по проекту известного дизайнера (имя держится в секрете) и расположен на участке в 56 соток. Дом будет включать бассейн, кинотеатр, кальянную и массажную, две кухни, гостиную площадью 300 кв. м и отдельное жильё для персонала. Изначально за объект просили 810 млн рублей, однако цена вскоре поднялась до 870 млн.
Юристы отмечают, что переоформление недвижимости носит скорее формальный характер и направлено на защиту особняка от банкротства и возможных юридических сложностей.
Блогерше Валерии Чекалиной ранее диагностировали рак желудка IV стадии с метастазами, сообщал Life.ru. Заболевание не удалось выявить своевременно из‑за того, что она находилась под домашним арестом. В настоящее время Лерчек проходит комплексное лечение, включающее химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Несмотря на тяжёлое состояние, она старается сохранять активный образ жизни.
