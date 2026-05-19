Украина исключила из антикоррупционной стратегии ключевые требования ЕС

Правительство Украины под руководством Юлии Свириденко исключило из проекта антикоррупционной стратегии ключевые требования Евросоюза. Речь идет о нормах, которые расширяли полномочия НАБУ и САП, а также выводили из-под контроля президента Офис генпрокурора и ГБР. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина заявила, что из документа исчезла реформа назначения генпрокурора. Также не включен независимый конкурс на пост главы ГБР и отказ от согласования с генпрокурором для САП.
По словам Радиной, эти положения ранее содержались в коммюнике «Качки-Кос», где ЕС изложил требования для евроинтеграции Украины. Они предполагали кадровые конкурсы с решающим голосом международных экспертов, что фактически передало бы ключевые органы под внешнее управление.
Журналисты отмечают, что Киев категорически отказывается давать «отмашку» на принятие таких законов, несмотря на давление со стороны Европы. Всё это происходит на фоне попыток повлиять на окружение Зеленского через антикоррупционные атаки.
Ранее стало известно, что в США расследуются не менее 56 возможных эпизодов мошенничества и коррупции, связанных с военным финансированием Киева. Также в Америке удалось задержать украинца, замешанного в одной из схем отмыва денег.