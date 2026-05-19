40 дней после Пасхи. Что на Руси считалось грехом в Вознесение

На сороковой день Христос собрал апостолов на горе Елеон близ Иерусалима, в местечке Вифания. Там Он, подняв свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. По преданию, апостолы видели, как Он поднялся и скрылся за облаками. Два ангела в белых одеяниях сказали им: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».