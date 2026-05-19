40 дней после Пасхи. Что на Руси считалось грехом в Вознесение

Вознесение Господне — один из 12 главных православных праздников. Он отмечается на сороковой день после Пасхи, всегда в четверг. Подробнее о том, какого числа празднуют Вознесение в 2026 году и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Когда Вознесение в 2026 году?
В 2026 году православные христиане отмечали Пасху 12 апреля, следовательно, Вознесение приходится на 21 мая.
В библейской традиции число сорок символизирует завершение великих подвигов и подготовку к новому этапу. Ровно сорок дней воскресший Христос оставался на земле, являясь апостолам, чтобы утвердить их в вере перед главным событием — своим Вознесением на небо.
Для верующих Вознесение — это праздник радости, а не печали. Он символизирует победу жизни над смертью и открывает всему человечеству путь в Царствие Небесное. Христос вознёсся на небо не как конец, а как начало нового этапа спасения. После этого дня апостолы уже не видели Его телесно, но ощущали присутствие через Святого Духа.
Суть Вознесения.
По Евангелию, после своего воскресения в пасхальное утро Иисус Христос сорок дней пребывал на земле, являясь апостолам и укрепляя их веру в Его Воскресение. Он ел с ними, учил их, раскрывал смысл Писаний. Но это время было временем подготовки к концу Его видимого земного присутствия.
На сороковой день Христос собрал апостолов на горе Елеон близ Иерусалима, в местечке Вифания. Там Он, подняв свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. По преданию, апостолы видели, как Он поднялся и скрылся за облаками. Два ангела в белых одеяниях сказали им: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
С этого момента земное служение Христа завершилось. Больше Он не являлся апостолам телесно. Но ровно через десять дней, в день Пятидесятницы (Троицы), на них сошёл Святой Дух, и апостолы ощутили его невидимое, но ещё более мощное присутствие. Поэтому Вознесение и Пятидесятница — две стороны одного события: ухода видимого присутствия и прихода Святого Духа.
О чём молятся в Вознесение.
— О вечной жизни и спасении. Вознесение Господне символизирует победу над смертью и открытие пути в Царствие Небесное. Молятся о том, чтобы каждый верующий мог взойти следом за Христом в вечность;
— Об укреплении веры в Бога. Апостолы, увидев Вознесение, пришли в смятение. Но Святой Дух укрепил их веру. К Господу обращаются за укреплением веры в сердце каждого, в дни сомнений и испытаний;
— О ходатайстве перед Богом. Вознесшись на небо, Христос стал ходатаем человечества перед Богом Отцом. Молятся о его молитвах за нас, о его заступничестве перед Отцом;
— О прихождении Святого Духа. Вознесение неразрывно связано с Пятидесятницей, которая наступит через десять дней. Молятся о том, чтобы Святой Дух сошёл на каждого верующего и наполнил сердце верой, мудростью и любовью.
Что нельзя делать в Вознесение?
— Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Церковь призывает в большие праздники отложить повседневные дела — уборку, стирку, строительство, работу в саду и огороде — и посвятить время молитве;
— Нельзя ссориться и сквернословить. День Вознесения требует мира, благодушия и почтения. Конфликты, ругань, зависть и злые намерения в этот день считаются тяжкими грехами;
— Нельзя грустить и предаваться унынию. Вознесение — праздник радости и надежды. Уныние противоречит смыслу торжества. Верующие должны пребывать в радостном ожидании Святого Духа, который придёт вскоре в день Пятидесятницы;
— Нельзя венчаться. Таинство Венчания в сам праздник Вознесения Господня и накануне этого дня не совершается. Всего в году есть множество других дней, открытых для браковенчания. Гражданская регистрация, впрочем, не возбраняется;
— Нельзя отказывать в помощи нуждающимся и странникам. По верованию, под видом нищего может явиться сам Иисус. Отказать ему в еде или помощи — страшный грех.
Что можно делать в Вознесение?
— Посетить храм и причаститься. В день Вознесения совершается особое богослужение. Причастие в этот день — особенно благодатно. Принято исповедаться и приготовиться к Таинству;
— Провести время с семьёй. Праздничный обед в кругу близких — благочестивая традиция. В этот день собирались вместе, ели молоко, творог, яйца, пекли пироги. Пост уже закончился, и всякая пища разрешена;
— Подавать милостыню и помогать нуждающимся. В течение этих сорока дней верующие старались не отказывать нищим в помощи — по вере, что под видом странника может явиться сам Иисус.
Источники: православная энциклопедия «Азбука веры», журнал «Фома», издания «Комсомольская правда», «Аргументы и факты».