В Красноярском крае мужчины проходят диспансеризацию репродуктивного здоровья активнее женщин

С начала 2026 года более 500 тысяч жителей Красноярского края прошли диспансеризацию. Из них репродуктивное здоровье проверили более 61 тысячи женщин и около 66 тысяч мужчин. Среди мужчин чаще всего диспансеризацию проходят молодые люди от 18 до 34 лет. А вот у женщин самой активной группой оказались те, кому от 40 до 49, отметили в минздраве Красноярского края. Проверка проходит в два этапа. Для мужчин первый включает анкетирование и визит к урологу. При необходимости назначают углубленную диагностику. Репродуктивный скрининг рекомендуют парам, планирующим беременность. Пройти его бесплатно могут жители края от 18 до 49 лет в поликлиниках и женских консультациях по месту жительства. Скрининг является дополнительным направлением диспансеризации, которую проводят в рамках нацпроекта «Семья».