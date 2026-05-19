Чем опасны дешёвые авиабилеты от незнакомцев в соцсетях?

Продавцы просят паспорт и комиссию, а потом исчезают, оставляя жертву без билета.

Мошенники внедрили новые схемы обмана, связанные с авиаперелётами.

Как рассказал канал «Киберполиция России», схема выглядит так:

В соцсетях и мессенджерах мошенники ищут людей, которые интересуются скидками или субсидированными авиабилетами. Они выходят на них и говорят, что готовы продать свой билет со скидкой, потому что передумали лететь.

Далее преступники просят фото паспорта и других документов, чтобы переоформить билет на другого человека. А потом убеждают перевести деньги — предоплату, «комиссию» или сразу полную стоимость билета. Получив деньги, жулики исчезают. Учтите, переоформить билет может только сама авиакомпания.

Эксперты советуют: не покупайте проездные документы с рук, через соцсети и мессенджеры; заказывайте субсидированные билеты только на официальных сайтах и в кассах авиакомпаний (список авиаперевозчиков и маршрутов есть на сайте Росавиации в разделе «Субсидирование воздушных перевозок»); никогда не переводите предоплату на карту; не отправляйте незнакомцам фото своих документов.

И ещё одна схема мошенничества: жулики начали расклеивать на самокатах стикеры с поддельными QR-кодами. Сканирование ведёт на фишинговую страницу, где деньги уходят злоумышленникам.