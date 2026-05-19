В Красноярском крае подросток на ВАЗе сбил школьницу и скрылся

В Манско-Уярском округе Красноярского края полицейские нашли водителя, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП.

ДТП произошло в середине мая в селе Вершино-Рыбное. На улице Гагарина ВАЗ-2114 наехал на 13-летнюю девочку, которая шла по правому краю проезжей части во встречном направлении.

После аварии водитель уехал, а пострадавшую доставили в больницу.

Правоохранители установили, что легковушкой управлял 16-летний юноша. За езду без прав и другие нарушения ПДД в отношении него составили несколько административных материалов, общая сумма штрафов по которым превысила 20 000 рублей. Машину поместили на спецстоянку.

Кроме того, решается вопрос о привлечении матери подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

