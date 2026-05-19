Беспилотные трамваи планируют запустить в Нижнем Новгороде до 2030 года

Беспилотные трамваи могут появиться в Нижнем Новгороде до 2030 года — после запуска беспилотных поездов метро. Об этом сообщили в NewsNN со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова.
Сейчас ведутся переговоры с рядом компаний по этому вопросу.
Сергей Морозов отметил, что в городе есть маршруты с большой долей обособленного пути — они подходят для безопасного тестирования и эксплуатации беспилотных трамваев.
