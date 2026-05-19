Четыре авиарейса задержаны в нижегородском аэропорту

Четыре авиарейса задерживаются в Международном аэропорту Нижнего Новгорода во вторник, 19 мая, утром. Ранее там ввели ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Им предоставляют напитки и питание, также в терминале есть фонтанчики с питьевой водой.
Напомним, что аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов во вторник, 19 мая, в 01:53. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше