В Самаре отключили газ в 20 домах

В Самаре по 20 адресам из-за падения давления при проведении технического обслуживания внутридомового газового оборудования и нарушения техники безопасности из-за отсутствия тяги в вентканалах отключили газ. Его восстановят после предоставления актов о пригодности дымоходов и вентканалов, предоставления доступа в некоторые квартиры для проверки или устранения нарушений. Об этом сообщает ГЖИ Самарской области.