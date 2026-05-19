В Роспотребнадзоре рассказали о распространении хантавируса среди грызунов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пик распространения хантавируса Андес среди грызунов часто приходится на лето, следует из научного обзора Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.
Обзор посвящен циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света, с особым акцентом на хантавирус Андес. Документ подготовлен референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе ФКУЗ «Ставропольского научно-исследовательского противочумного института» Роспотребнадзора.
Так, в документе говорится, что пик распространения хантавируса Андес обычно происходит в летний период, это напрямую связано с количеством грызунов-переносчиков. Число инфицированных грызунов при этом может составлять до 10−14% весной и резко возрастать до 60% летом, затем снижаться до 2% осенью.
Кроме того, хантавирус чаще встречается у взрослых самцов, по этой причине он прочно закреплен в популяции грызунов.
Хантавирусы — род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирус Андес может поражать легкие и сердце, основным его переносчиком является длиннохвостый рисовый хомячок. На евразийском континенте наиболее распространен хантавирус, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, переносчиками которого являются домовые мыши и рыжие полевки.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно 10 мая прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. ВОЗ 12 мая сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.