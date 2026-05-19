В Роспотребнадзоре рассказали о распространении хантавируса среди грызунов

Так, в документе говорится, что пик распространения хантавируса Андес обычно происходит в летний период, это напрямую связано с количеством грызунов-переносчиков. Число инфицированных грызунов при этом может составлять до 10−14% весной и резко возрастать до 60% летом, затем снижаться до 2% осенью.