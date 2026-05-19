Мошенники начали использовать скидки для продажи фальшивых ответов на ГИА

В разгар подготовки к выпускным экзаменам мошенники начали использовать маркетинговые уловки — бонусные программы, кешбэк и бесплатные материалы, чтобы продавать фальшивые ответы на задания ЕГЭ и ОГЭ, сообщили РБК в компании Angara Security, которая специализируется на сервисах компьютерной безопасности.
По данным группы защиты бренда Angara MTDR, в 2025 году минимальная стоимость пакета ответов начиналась от 1100 ₽ для ЕГЭ и от 1150 ₽ для ОГЭ, в 2026-м цены стартуют от 1000 ₽ Под видом комплексной покупки материалов сразу по всем предметам злоумышленники предлагают пакеты за 29 990 ₽ Вместе с тем помимо традиционных фейковых отзывов в этом году на подставных ресурсах появились краткие учебные пособия по основным предметам.
Руководитель Angara MTDR Мария Михайлова отметила, что с прошлого года наблюдается активное продвижение услуг в мессенджерах и на сторонних ресурсах, созданных для продажи ответов на задания госэкзаменов.
«В 2026 году мошенники стали завлекать жертв бонусными программами: при покупке классического пакета “русский язык плюс математика” случайные десять человек должны были получить кешбэк 25%, а за выбор полного пакета по всем предметам обещали вернуть до 100% от потраченной суммы», — рассказала Михайлова.
По данным компании, в 2024-м был зафиксирован трехкратный рост числа подобных площадок по сравнению с предыдущим годом и этот тренд сохраняется.
Аналитики компании выделяют три ключевые опасности при взаимодействии с такими ресурсами. Во-первых, прямые финансовые убытки, так как информация может оказаться устаревшей или ложной. Во-вторых, мошенники могут получить доступ к конфиденциальным данным и информации о банковских картах через ботов в мессенджерах. В-третьих, потеря времени на подготовку к ГИА и риск аннулирования результатов экзамена при попытке списать.
Специалисты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не оплачивать доступ к «эксклюзивным» материалам, проверять информацию только на официальных ресурсах образовательных организаций и Минпросвещения России, а также сосредоточиться на системной подготовке с помощью проверенных учебных материалов и педагогов.
Ранее Министерство просвещения России предупредило, что в период проведения итоговых школьных экзаменов активизировались мошенники, которые под видом сотрудников ведомств и школ пытаются получить персональные данные выпускников и их родителей.
Как отметили в ведомстве, злоумышленники звонят школьникам и их семьям под предлогом регистрации на ЕГЭ или подтверждения данных для итоговой аттестации. Во время разговора они просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. Так мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, аккаунтам на «Госуслугах» и банковским приложениям.
