Ночная прогулка на Торгашинском хребте закончилась спасением туристов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Четверо молодых людей из Таджикистана отправились ночью на Торгашинский хребет, чтобы увидеть сибирские пейзажи, но заблудились и не смогли самостоятельно вернуться.
Они позвонили в службу 112. На поиски выехал Красноярский поисково-спасательный отряд. Более часа спасатели обследовали район горного массива и обнаружили группу в ночной тайге.
После этого молодых людей передали сотрудникам полиции.
В КГКУ «Спасатель» напомнили, что Торгашинский хребет — популярная туристическая локация, однако необходимо строго придерживаться маршрутов.
16+