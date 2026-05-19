Ночная прогулка на Торгашинском хребте закончилась спасением туристов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Четверо молодых людей из Таджикистана отправились ночью на Торгашинский хребет, чтобы увидеть сибирские пейзажи, но заблудились и не смогли самостоятельно вернуться.

Источник: НИА Красноярск

Они позвонили в службу 112. На поиски выехал Красноярский поисково-спасательный отряд. Более часа спасатели обследовали район горного массива и обнаружили группу в ночной тайге.

После этого молодых людей передали сотрудникам полиции.

В КГКУ «Спасатель» напомнили, что Торгашинский хребет — популярная туристическая локация, однако необходимо строго придерживаться маршрутов.

