Скончался экс-замгубернатора Красноярского края Виталий Бобров

Виталий Бобров родился в Гомеле. Трудовую деятельность начал на Березниковском титано-магниевом комбинате печевым цеха хлорирования. После окончания Московского института тонкой химической технологии работал инженером-технологом Московского завода электровакуумных приборов. В 1983 году пришел на «Норильский горно-металлургический комбинат», в начале нулевых стал директором медного завода, затем — директором Заполярного филиала ГМК по производству. В 2004 году был назначен замгубернатора Красноярского края (координировал деятельность предприятий ТЭК и лесного хозяйства), в 2007 стал первым заместителем главы Красноярска. С апреля 2009 Виталий Бобров курировал вопросы архитектуры и градостроительства Красноярска, с июля 2010 года был председателем Совета директоров ООО «Краском», в 2014 году стал директором филиала ОАО «Россети» — Центр технического надзора.