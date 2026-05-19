Скончался экс-замгубернатора Красноярского края Виталий Бобров

Умер бывший заместитель губернатора Красноярского края и экс-директор заполярного филиала компании «Норильский никель» Виталий Бобров. Ему было 70 лет.
Прискорбной новостью сегодня в соцсетях поделились бывшие коллеги Боброва.
«Виталий Павлович был замечательный человек, с широкой душой. С ним всегда легко работалось. Он был не политик — настоящий производственник и хозяйственник», — рассказал руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.
К соболезнованиям также присоединились глава региона, Законодательное Собрание и правительство:
«Виталий Павлович внес важный вклад в развитие края. Он прошел трудовой путь от плавильщика до руководителя крупного металлургического предприятия. Координировал работу топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства региона, многое сделал для краевой столицы. Его опыт, знания, ответственность и профессионализм помогали эффективно решать самые сложные управленческие задачи. Мы сохраним добрую память о Виталии Павловиче Боброве и его заслугах перед Красноярским краем».
Виталий Бобров родился в Гомеле. Трудовую деятельность начал на Березниковском титано-магниевом комбинате печевым цеха хлорирования. После окончания Московского института тонкой химической технологии работал инженером-технологом Московского завода электровакуумных приборов. В 1983 году пришел на «Норильский горно-металлургический комбинат», в начале нулевых стал директором медного завода, затем — директором Заполярного филиала ГМК по производству. В 2004 году был назначен замгубернатора Красноярского края (координировал деятельность предприятий ТЭК и лесного хозяйства), в 2007 стал первым заместителем главы Красноярска. С апреля 2009 Виталий Бобров курировал вопросы архитектуры и градостроительства Красноярска, с июля 2010 года был председателем Совета директоров ООО «Краском», в 2014 году стал директором филиала ОАО «Россети» — Центр технического надзора.
Виталий Бобров имел почетные звания: «Кадровый работник комбината», «Ветеран труда РФ», награжден Орденом Дружбы и почетными грамотами. Увлекался рыбалкой, охотой и волейболом.
