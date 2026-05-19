Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Мантуров встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Мантуров встретился с зампремьера Госсовета КНР перед визитом Путина в Китай.

Источник: Комсомольская правда

Первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Китай встретился с зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Об этом сообщили в секретариате российского премьера.

Отмечается, что визит и обсуждение вопросов в рамках Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству состоялись в преддверии поездки в Пекин президента России Владимира Путина.

В секретариате добавили также, что комиссия охватывает проекты в металлургии, химии, машиностроении, лесной промышленности, агропромышленной и транспортно-логистической сферах.

Ранее стало известно, что визит Владимира Путина в Китай пройдет 19 и 20 мая. И он никак не связан с поездкой в Поднебесную Дональда Трампа (он был в Пекине с 13 по 15 мая). Дата визита Путина была согласована задолго до решения Трампа отправиться туда.

Позже в Кремле сообщили, что по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ожидается подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше