Денис Мантуров встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Китай встретился с зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Об этом сообщили в секретариате российского премьера.
Отмечается, что визит и обсуждение вопросов в рамках Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству состоялись в преддверии поездки в Пекин президента России Владимира Путина.
В секретариате добавили также, что комиссия охватывает проекты в металлургии, химии, машиностроении, лесной промышленности, агропромышленной и транспортно-логистической сферах.
Ранее стало известно, что визит Владимира Путина в Китай пройдет 19 и 20 мая. И он никак не связан с поездкой в Поднебесную Дональда Трампа (он был в Пекине с 13 по 15 мая). Дата визита Путина была согласована задолго до решения Трампа отправиться туда.
Позже в Кремле сообщили, что по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ожидается подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов.