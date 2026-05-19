Shot: Лерчек и Артем Чекалин продали особняк почти за миллиард рублей

Лерчек и Артем Чекалин продали свой недостроенный особняк почти за миллиард рублей. Покупатель появился сразу после того, как Валерия Чекалина погасила долг в 175 миллионов рублей перед ФНС. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что новым владельцем стал 41-летний адвокат из Москвы. Вилла имеет площадь 2,2 тысячи квадратных метров.
— Сам особняк находится на участке площадью 56 соток. По плану в доме будет бассейн, кинотеатр, собственные кальянная и массажная, две кухни, гостиная площадью как очень крупная квартира (300 квадратов) и отдельная квартира для персонала, — говорится в публикации.
При этом юристы предполагают, что процедура продажи является формальной, чтоб уберечь недвижимость от последствий, связанных с банкротством.
Журналист Отар Кушанашвили больше не верит в то, что блогер Валерия Чекалина страдает раком четвертой стадии. Кушанашвили смутила активная жизнь блогерши: тренировки в спортзале с весом и рабочие проекты.
Врач-терапевт Алексей Хухрев также заявил, что правдивость диагноза Лерчек вызывает сомнения, так как та при заявленных повреждении позвоночника и раке четвертой стадии активно занимается спортом.