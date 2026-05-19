Умер главный свидетель обвинения по делу О. Джей Симпсона

В США умер Марк Фурман — главный свидетель обвинения в деле игрока в американский футбол и актера О. Джей Симпсона, который был обвинен в убийстве бывшей жены и ее любовника. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на офис коронера округа Кутеней.
По информации агентства, Фурман скончался 12 мая в возрасте 76 лет. Причина смерти не уточняется.
В 1994 году Симпсона обвинили в жестоком убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ухаживавшего за ней Рональда Голдмана. Именно Фурман, на тот момент детектив полиции Лос-Анджелеса, обнаружил в доме Симпсона окровавленную перчатку. Его вызвали для дачи показаний.
Защита спортсмена, называемая в американских СМИ «Командой мечты» (стратегию разрабатывали Джонни Кокран и Роберт Кардашьян — отец Ким Кардашьян), убедила присяжных в невиновности Симпсона.
Перчатка, которую нашел Фурман, в итоге не подошла Симпсону по размеру во время суда, а защита уличила Фурмана расизме (Симпсон — афроамериканец, убитые — белая женщина и белый мужчина) — к делу приобщили запись, на которой полицейский, в частности, хвастался жестоким обращением с темнокожими. В результате защита заявила, что Фурман совершил лжесвидетельство и не является заслуживающим доверия свидетелем.
Фурман ушел в отставку из полиции Лос-Анджелеса в 1995 году. Менее чем через год, столкнувшись с обвинениями в лжесвидетельстве, Фурман признал вину. Его полицейская карьера подошла к концу. Он пробовал себя в качестве писателя и телевизионного комментатора, но позднее уехал в Айдахо и построил там ферму.
Последующее гражданское разбирательство — через два года после его оправдания в уголовном процессе — признало Симпсона виновным в смерти жены и Голдмана, суд обязал его выплатить штраф $33,5 млн. Спортсмен умер в 2024 году в возрасте 76 лет.
