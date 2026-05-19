Ушел из жизни бывший замгубернатора Красноярского края Виталий Бобров

На 71-м году жизни скончался бывший заместитель губернатора Красноярского края Виталий Бобров. Об этом в своих соцсетях сообщил первый заместитель губернатора края — руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Понормаренко. Виталий Павлович был замечательный человек, с широкой душой. С ним всегда легко работалось. Он был не политик — настоящий производственник и хозяйственник. Выражаю соболезнования родным и близким Виталия Павловича, — написал Сергей Пономаренко. С 2002 по 2004 год Виталий Бобров был директором Заполярного филиала ГМК «Норильский Никель». С 2004 по 2007 год он занимал пост заместителя губернатора Красноярского края, с 2007 по 2010 год — первого замглавы Красноярска.