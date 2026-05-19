С иноагента Дудя* начали взыскивать деньги по иску Мизулиной

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию с блогера Юрия Дудя* (внесён в реестр СМИ-иноагентов в РФ) 200 тысяч рублей в пользу главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и материалы Федеральной службы судебных приставов.
13 мая было открыто исполнительное производство на сумму 200 тысяч рублей на основании исполнительного листа, выданного 29 апреля Лефортовским районным судом Москвы. Этот лист был оформлен по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.
В октябре прошлого года стало известно, что Мосгорсуд подтвердил законность решения по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданному Мизулиной. Судебная коллегия постановила оставить в силе вердикт Лефортовского суда, отклонив апелляционные жалобы со стороны ответчиков.
Основанием для иска послужило интервью, которое ответчик опубликовал на YouTube в августе 2024 года. В ходе беседы с Лебедевым дизайнер высказал негативные оценки деятельности Мизулиной и возглавляемой ею организации. Суд признал пять фрагментов этого видео содержащими высказывания, которые умаляют честь и деловую репутацию истицы. Ответчиков обязали удалить эти части записи, а также выплатить компенсацию: с Лебедева взыскали 300 тысяч рублей, с иноагента — 200 тысяч рублей.
(внесён в реестр СМИ-иноагентов в РФ).
Военный ВСУ сдался в плен дрону ВС РФ.