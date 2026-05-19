Мир между Европой и Россией станет возможен только после полной смены политического режима в Европейском союзе (ЕС). Об этом в своих социальных сетях заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он пояснил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель не может участвовать в мирных переговорах с Москвой. По мнению политика, Меркель принадлежит к «старой Европе» и в недавнем интервью сама признала, что Минские соглашения заключались лишь для того, чтобы выиграть время для перевооружения Украины.
Мема добавил, что нынешняя европейская элита должна уйти. Только смена политического класса в Европе, по его словам, позволит «надеяться на подлинный мир в Москвой».
«В противном случае это будет просто еще одно Минское соглашение, чтобы выиграть время для перевооружения Европы. Не может быть мира, если у власти остается политический класс, подстрекающий к войне и враждебно настроенный к Москве», — резюмировал политик.
