В МВД рассказали, как мошенники обманывают пользователей онлайн-покупок

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Злоумышленники быстро подстраиваются под интересы аудитории и используют любые темы, вызывающие доверие у потенциальной жертвы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Повторим: мошенника сегодня можно встретить при совершении абсолютно любой онлайн-покупки — от техники и одежды до обучающих курсов и консультаций. Злоумышленники быстро подстраиваются под интересы аудитории и используют любые темы, вызывающие доверие у потенциальной жертвы», — говорится в сообщении.
В качестве примера правоохранители привели уголовное дело, которое возбуждено в Башкортостане по факту хищения средств у женщины с нарушением слуха. Под предлогом продажи курса по улучшению грамотности жестового языка мошенник в переписке убедил ее передать данные банковской карты и коды доступа к личному кабинету.