Рособрнадзор перечислил нарушения, за которые удаляют с ЕГЭ

В перечень нарушений, за которые участника ЕГЭ в 2026 году могут удалить из пункта проведения экзамена, вошли несанкционированное общение участников, применение технических средств и другие отклонения от правил, следует из приказа Рособрнадзора, опубликованного на сайте ФИПИ.
Участникам ЕГЭ запрещено выполнять работу несамостоятельно и общаться друг с другом во время проведения экзамена. При себе нельзя иметь средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Не разрешается фотографировать черновики и экзаменационные материалы, а также выносить их из аудитории.
В приказе также предусмотрены требования к организаторам и ассистентам, находящимся в ППЭ. Им также запрещено приносить вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, а также передавать их участникам экзамена. Фотографировать КИМы и черновики и выносить их за переделы ППЭ организаторам также запрещается.
Акт об удалении из пункта проведения экзамена составляют в штабе в присутствии руководителя ППЭ, члена экзаменационной комиссии, организатора и, при наличии, общественного наблюдателя.
ЕГЭ в 2026 году в основной период пройдет с 1 июня по 9 июля, в дополнительный период — с 4 по 25 сентября. Всего сдавать экзамен собираются более 747 тыс. человек, из них свыше 664 тыс. — школьники — выпускники этого года.
В 2025 году в основной период ЕГЭ с экзамена за различные нарушения удалили более 600 человек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Из них свыше 400 поймали на попытке вынести контрольно-измерительные материалы или применении шпаргалок.
Расписание экзаменов ЕГЭ 2026.
