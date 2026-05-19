Рособрнадзор перечислил нарушения, за которые удаляют с ЕГЭ

В перечень нарушений, за которые участника ЕГЭ в 2026 году могут удалить из пункта проведения экзамена, вошли несанкционированное общение участников, применение технических средств и другие отклонения от правил, следует из приказа Рособрнадзора, опубликованного на сайте ФИПИ.

Источник: РБК

Какой вуз выбрать? Как подготовиться? Как сдать экзамены? Как справиться со стрессом? Отвечаем на вопросы о поступлении в вузы всю неделю, с 18 по 24 мая, на всех площадках РБК в проекте «Как поступить?».

21 мая в 10:30 в прямом эфире Радио РБК на ваши вопросы о ЕГЭ и ОГЭ ответит глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Присылайте свои вопросы сюда.

Участникам ЕГЭ запрещено выполнять работу несамостоятельно и общаться друг с другом во время проведения экзамена. При себе нельзя иметь средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Не разрешается фотографировать черновики и экзаменационные материалы, а также выносить их из аудитории.

В приказе также предусмотрены требования к организаторам и ассистентам, находящимся в ППЭ. Им также запрещено приносить вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, а также передавать их участникам экзамена. Фотографировать КИМы и черновики и выносить их за переделы ППЭ организаторам также запрещается.

Акт об удалении из пункта проведения экзамена составляют в штабе в присутствии руководителя ППЭ, члена экзаменационной комиссии, организатора и, при наличии, общественного наблюдателя.

ЕГЭ в 2026 году в основной период пройдет с 1 июня по 9 июля, в дополнительный период — с 4 по 25 сентября. Всего сдавать экзамен собираются более 747 тыс. человек, из них свыше 664 тыс. — школьники — выпускники этого года.

В 2025 году в основной период ЕГЭ с экзамена за различные нарушения удалили более 600 человек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Из них свыше 400 поймали на попытке вынести контрольно-измерительные материалы или применении шпаргалок.

Расписание экзаменов ЕГЭ 2026.

