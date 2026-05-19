Росгвардия уточнила обстоятельства инцидента с «похищением» девушки в ЕАО

В Еврейской автономной области Росгвардия уточнила информацию по поводу сообщения о возможном похищении девушки, поступившего ранее в дежурную часть, сообщает пресс-служба УФС Росгвардии по ЕАО.
По обновлённым данным, факт насильственного удержания не подтвердился. Установлено, что молодая женщина самостоятельно села в автомобиль, следовавший в сторону Хабаровск, при этом не сообщив о своих планах родственникам.
В ведомстве отмечают, что подобные сообщения всегда проверяются в оперативном порядке, а реакция на возможные противоправные действия остаётся одним из приоритетов работы подразделений Росгвардии.