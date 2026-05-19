Филолог Калайтан: Прагматизм в сдаче экзаменов может убить интерес ребенка к языку

Прагматизм учителей и родителей при сдаче выпускниками экзаменов может полностью убить интерес к языку. Такое мнение выразила преподаватель литературы и филолог Елена Калайтан.
По ее словам, экзамен проверяет средний уровень владения языком, «а им надо владеть, чтобы письменно выразить какую-то мысль».
— Чем прагматичнее настроены и учитель, и ученик, и родители, тем сильнее отрубается интерес. Какая разница, как слово произошло? Откуда взялось? Какие тонкости в использовании? Сиди, учи список ударений правильных. Доставляет выучивание чего бы то ни было человеку удовольствие? Никогда, — цитирует ее радио Sputnik.
Научный руководитель Центра педагогического мастерства, руководитель группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко, в свою очередь, отметил, что эффективно подготовиться к ЕГЭ и успешно сдать экзамен можно и без репетиторов, но надо начинать подготовку заранее.
Начальник управления по борьбе с распространением недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков также добавил, что в этом году самым распространенным фейком о ЕГЭ стало утверждение о якобы запрете школьникам использовать слово «айтишник» в сочинениях.