Филолог Калайтан: Прагматизм в сдаче экзаменов может убить интерес ребенка к языку

Прагматизм учителей и родителей при сдаче выпускниками экзаменов может полностью убить интерес к языку. Такое мнение выразила преподаватель литературы и филолог Елена Калайтан.

По ее словам, экзамен проверяет средний уровень владения языком, «а им надо владеть, чтобы письменно выразить какую-то мысль».

— Чем прагматичнее настроены и учитель, и ученик, и родители, тем сильнее отрубается интерес. Какая разница, как слово произошло? Откуда взялось? Какие тонкости в использовании? Сиди, учи список ударений правильных. Доставляет выучивание чего бы то ни было человеку удовольствие? Никогда, — цитирует ее радио Sputnik.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства, руководитель группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко, в свою очередь, отметил, что эффективно подготовиться к ЕГЭ и успешно сдать экзамен можно и без репетиторов, но надо начинать подготовку заранее.

Начальник управления по борьбе с распространением недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков также добавил, что в этом году самым распространенным фейком о ЕГЭ стало утверждение о якобы запрете школьникам использовать слово «айтишник» в сочинениях.