США запланировали испытательный пуск ракеты Minuteman III на 20 мая

Американские военные запланировали на 20 мая испытательный пуск стратегической ракеты Minuteman III, которая может нести ядерный заряд. При этом боевая часть будет учебной, а не настоящей. Об этом на собственном сайте сообщили представители 30-го крыла космических сил США, которые базируются на объекте «Ванденберг» в Калифорнии.
По данным пресс-службы базы, пуск намечен на временной промежуток с 10:01 до 16:01 по московскому времени. Ракету запустят с северной части полигона. В командовании специально подчеркнули, что эти учения не связаны с текущими событиями в мире, а проводятся на плановой и регулярной основе.
Официальные лица пояснили, что главная цель предстоящего теста — проверить, насколько точно и эффективно работает эта система вооружения, а также подтвердить её боевую готовность. Испытания позволяют получить объективные данные о состоянии ракет, которые стоят на вооружении уже много лет.
Стоит напомнить, что совсем недавно крупным событием для России стало испытание тяжелой ракеты «Сармат». Об этом заявил президент Владимир Путин. Российский лидер назвал тот пуск безусловным успехом, который укрепляет обороноспособность страны.