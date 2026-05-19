Студентка из Красноярска отвезла мошенникам 4,5 млн рублей в Москву

В Красноярске студентка второго курса одного из вузов обратилась в полицию после того, как отвезла мошенникам 4,5 млн рублей в Москву. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
По предварительным данным, в феврале девушке 2005 года рождения позвонили якобы из службы поддержки одного из порталов и сообщили, что ее личный кабинет взломали. Позже с ней связались лжесотрудники силовых структур. Они заявили, что от имени студентки якобы финансируется недружественная страна, а в ее квартире должен пройти обыск. Чтобы избежать уголовной ответственности, девушке предложили стать «внештатным сотрудником» и выполнять задания.
12 мая красноярке сказали поехать в Свердловский район, забрать деньги и отвезти их в Москву для «декларирования в налоговой». Девушка купила билет за счет мошенников, прилетела в столицу, передала пакет с наличными и вернулась в Красноярск. После этого ей начали давать новые задания. Тогда студентка поняла, что ее обманули, и пришла в полицию.
Правоохранители установили, что 4,5 млн рублей студентке передала ученица 11 класса одной из школ Красноярска. Школьнице тоже звонили мошенники. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее показать квартиру по видеосвязи, а затем передать деньги и ценности «для декларирования». В итоге школьница передала студентке 4,5 млн рублей, а другому курьеру 5 золотых слитков общим весом 230 граммов. Их стоимость превышает 2,5 млн рублей. Деньги и слитки принадлежали отцу школьницы.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и ищет человека, которому передали золотые слитки.