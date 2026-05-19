Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисист снял шорты прямо на корте и нарвался на предупреждение судьи

Французский теннисист Корентен Муте получил предупреждение за неспортивное поведение во время матча турнира в Гамбурге.

Французский теннисист Корентен Муте получил предупреждение за неспортивное поведение во время матча турнира в Гамбурге. Об этом сообщает TNT Sports.

Встреча первого круга завершилась победой испанца Алехандро Давидовича-Фокины в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Во время одного из эпизодов Муте проиграл розыгрыш, после чего снял шорты прямо на корте и остался в нижнем белье. Спустя некоторое время он снова оделся.

Кроме того, французский спортсмен швырнул ракетку в рекламный баннер.

После этого судья вынес теннисисту предупреждение за неспортивное поведение.

В следующем круге Давидович-Фокина сыграет против Алекса де Минора, который занимает девятое место в мировом рейтинге.

Корентен Муте сейчас находится на 32-й строчке рейтинга ATP. Ранее он уже попадал в скандалы и конфликтовал с теннисистом Александром Бубликом, представляющим Казахстан, а также с россиянином Павлом Котовым.

Читайте также: Задержание врача потрясло Иркутск — маньяк прятался за белым халатом.