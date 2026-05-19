Четыре рейса на прилет и пять на вылет задержали в нижегородском аэропорту 19 мая

К 09:00 вторника в аэропорту Нижнего Новгорода задержано четыре рейса из регулярного расписания. Еще пять авиалайнеров прибудут в столицу ПФО с опозданием.
Напомним, сегодня ночью были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Аналогичные меры принимались и днем ранее.
На данный момент известно о задержке бортов в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москву и Анталью. Стоит отметить, что рейс на турецкий курорт перенесли на 10 часов — с 08:50 на 18:50.
Позже запланированного в Нижний Новгород прибудут самолеты из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Антальи и Минеральных Вод.
Для уточнения времени вылета и прибытия авиалайнеров пассажирам рекомендуется следить за информацией онлайн-табло аэропорта.