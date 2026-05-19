Красноярских школьников приняли в пионеры

Красноярск начал 19 мая с пионерских приветствий. В молодежном центре «Пилот» в честь Дня пионерии состоялся торжественный прием в пионеры почти четырех десятков школьников. Галстуки им повязали депутаты законодательного собрания Красноярского края Елена Родикова и Максим Золотухин.
С 1922 по 1991 год День пионерии официально отмечала вся страна: кто-то — вспоминая свой галстук, а кто-то — повязывая его своим детям. С крушением СССР пионерская организация, казалось, стала таким же прошлым, как и остальные советские атрибуты, однако это не так.
Как Знамя Победы, как мелодия гимна СССР, как советское кино или музыка, пионерия не просто жива, а продолжает исполнять функции, ради которых она когда-то была создана. Учиться в игре организовывать жизнь по-взрослому и учиться вести за собой товарищей, учиться любить свою страну — все эти науки постигают новые пионеры и сегодня.
Руководители современной пионерской организации отмечают, что на протяжении последних десяти лет количество желающих повязать красный галстук стабильно растет. В 2025 году в ряды пионеров в Красноярске вступило около 200 человек, сегодня к ним присоединились еще 39 ребят.
Все как раньше: торжественное построение под звуки горнов и барабанов, вынос пионерского знамени, отчеты лидеров дружин, пионерская клятва (немного измененная с учетом реалий) и, наконец, главное действо — повязывание галстука и первый пионерский салют.
Валентина Скорнякова, мама одного из новых пионеров, сама успевшая побыть пионером в Советском Союзе, подчеркивает, что вступление сына Димы в ряды пионерской организации не просто символический жест: «У меня и младшая дочь была в пионерах, вот только что школу закончила. И я знаю, что для ребят участие в пионерской организации дает куда больше, чем кажется. Дочь уже к концу школы умела организовывать на любое мероприятие или даже на работу десятки сверстников, куда лучше многих одноклассников знала историю страны и стала ее настоящим патриотом. Очень хочу, чтобы сын прошел тот же путь».