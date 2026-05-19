Красноярских школьников приняли в пионеры

Валентина Скорнякова, мама одного из новых пионеров, сама успевшая побыть пионером в Советском Союзе, подчеркивает, что вступление сына Димы в ряды пионерской организации не просто символический жест: «У меня и младшая дочь была в пионерах, вот только что школу закончила. И я знаю, что для ребят участие в пионерской организации дает куда больше, чем кажется. Дочь уже к концу школы умела организовывать на любое мероприятие или даже на работу десятки сверстников, куда лучше многих одноклассников знала историю страны и стала ее настоящим патриотом. Очень хочу, чтобы сын прошел тот же путь».