Восстановленный хабаровчанами бассейн в Дебальцево принял первый турнир

В восстановленном бассейне физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив» города Дебальцево прошли первые соревнования по плаванию. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», турнир «Первый старт» приурочили ко Дню Донецкой Народной Республики.
В первом официальном заплыве участие приняли юноши и девушки. Золото в возрастной категории 2015 года рождения и старше завоевали Анастасия Баранова и Алексей Богданов. В возрастной категории 2016 года и младше первые места заняли Ева Морозова и Захар Кухарев.
— Победители и призеры были награждены грамотами и подарками, а все участники получили сладкие призы. Проведение первых соревнований в бассейне стало важным шагом к возрождению спортивной жизни города, — отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
На данный момент бассейн с пятью 25-метровыми дорожками подходит не только для тренировок, но и для семейного отдыха. Напомним, капитальным ремонтом спортивного объекта после артобстрела занимались специалисты из Хабаровского края. Бригада также оснастила бассейн современными материалами и высокотехнологичным оборудованием.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что восстановительные работы в ДНР проводятся в рамках межрегионального сотрудничества. Так, за четыре прошедших года специалисты из Хабаровского края восстановили 87 объектов.