Восстановленный хабаровчанами бассейн в Дебальцево принял первый турнир

На данный момент бассейн с пятью 25-метровыми дорожками подходит не только для тренировок, но и для семейного отдыха. Напомним, капитальным ремонтом спортивного объекта после артобстрела занимались специалисты из Хабаровского края. Бригада также оснастила бассейн современными материалами и высокотехнологичным оборудованием.